Экс-замглавы МЧС Шлякова приговорили к 5 годам колонии

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы во вторник признал бывшего первого замглавы МЧС РФ Сергея Шлякова виновным в особо крупном мошенничестве и приговорил его к реальному наказанию.

Его осудили на пять лет колонии общего режима. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат одного из фигурантов Руслан Закалюжный.

Предполагаемым сообщникам Шлякова вынесены следующие наказания: Юрию Кузнецову - назначено 4 года и 6 месяцев колонии, Сергею Онищенко – 5 лет колонии, Александру Казарцеву - 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Последнему также назначен штраф в размере 150 тыс. руб.

В суде "Интерфаксу" подтвердили эту информацию.

Зашита намерена обжаловать приговор.

"К сожалению, несмотря на полное отсутствие каких-либо доказательств, суд вынес обвинительный приговор, приняв версию взяткодателя и оставив его в статусе потерпевшего вопреки позиции Верховного суда РФ и удовлетворив заявленный им гражданский иск", - сказал Закалюжный.

Как установлено следствием и судом, соучастники предложили содействие в назначении на должность и.о. губернатора Ярославской области бывшему замглавы региона и экс-сенатору Юрию Удалову. За свои действия, как считает следствие, они получили денежное вознаграждение.

По данным газеты "Коммерсантъ", речь идет о 66 млн рублей (в рублях и валюте).

Свою вину Шляков не признает.