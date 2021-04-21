Микроавтобус в Екатеринбурге сбил перебегавшего дорогу подростка

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Рейсовый микроавтобус сбил вечером во вторник 12-летнего подростка в Екатеринбурге, который перебегал проезжую часть дороги, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.

"В результате ДТП подросток с сотрясением головного мозга доставлен бригадой скорой помощи в детскую городскую больницу №9 Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

Мать пострадавшего пояснила автоинспекторам, что ее сын торопился домой после прогулки с друзьями, поэтому решил сократить свой путь и побежал через дорогу.

По словам водителя микроавтобуса, который следовал по маршруту "Нижний Тагил - Екатеринбург", мальчик неожиданно выбежал на дорогу из-за стоявшей машины, поэтому он не успел вывернуть руль.

В момент ДТП в салоне микроавтобуса находилось 15 пассажиров, никто из них не пострадал.