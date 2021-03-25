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Автомобиль ДПС сбил школьника во Владивостоке

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Ребенок попал под колеса автомобиля дорожно-патрульной службы во Владивостоке, сообщила пресс-служба краевого УМВД.

Автомобиль экипажа ДПС с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом на Океанском проспекте сбил 12-летнего школьника, внезапно выехавшего на самокате на дорогу из-за припаркованного автомобиля, говорится в сообщении. Сотрудники ГИБДД вызвали на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи.

По предварительным данным медиков, ребенок получил ушибы и ссадины.

Руководство УМВД России по городу Владивостоку назначило служебную проверку по факту аварии.

Владивосток

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