Автомобиль ДПС сбил школьника во Владивостоке
Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Ребенок попал под колеса автомобиля дорожно-патрульной службы во Владивостоке, сообщила пресс-служба краевого УМВД.
Автомобиль экипажа ДПС с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом на Океанском проспекте сбил 12-летнего школьника, внезапно выехавшего на самокате на дорогу из-за припаркованного автомобиля, говорится в сообщении. Сотрудники ГИБДД вызвали на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи.
По предварительным данным медиков, ребенок получил ушибы и ссадины.
Руководство УМВД России по городу Владивостоку назначило служебную проверку по факту аварии.