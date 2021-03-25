Водитель в Ярославле сбил пятерых пешеходов на "зебре"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Автомобилист в Ярославле сбил пятерых пешеходов, переходивших дорогу по "зебре" на разрешающий сигнал светофора, сообщили в пресс-службе ГИБДД России.

По предварительным данным, ДТП произошло в четверг в 10:40.

В правительстве Ярославской области журналистам уточнили, что авария произошла на Тутаевском шоссе возле торгового центра.

"Двое после осмотра врачами скорой помощи были отпущены домой. Троих доставили в клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Соловьева", - сказал представитель правительства.

Он добавил, что у двоих из доставленных в больницу диагностированы множественные ушибы тела. Обследование еще одного пострадавшего продолжается.

В правительстве уточнили, что людей на пешеходном переходе сбила "ГАЗель".

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают причину произошедшего.