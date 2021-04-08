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"Мерседес" сбил шестилетнего ребенка на Рублевском шоссе в Москве

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Автомобиль "Мерседес" вечером 7 апреля сбил на пешеходном переходе на Западе Москвы шестилетнего мальчика, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщила "Интерфаксу" представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, мальчик в сопровождении бабушки около 22:00 переходил дорогу по пешеходному переходу в районе дома номер 34 по Рублевскому шоссе. За рулем автомобиля "Мерседес" находился 36-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Прокуратура Москвы взяла расследование дела под контроль.

По данным источника агентства, иномарка госномерами Краснодарского края ехала со значительным превышением скорости.

Москва

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