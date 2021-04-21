Портал Госуслуг начал принимать заявки на тестирование электронного голосования

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - На портале Госуслуг начался прием заявок от желающих принять участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования в рамках Общероссийской тренировки по использованию ГАС "Выборы" и программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования, сообщила пресс-служба Минцифры.

Принимать заявки будут с 21 апреля по 7 мая. Подать ее смогут жители любых регионов, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Тестирование должно пройти с 12 по 14 мая.

Общероссийская тренировка по использованию ГАС "Выборы" и системы дистанционного голосования будет проходить в несколько этапов и завершится 21 мая, напомнили в министерстве. В эти дни будет проверена работоспособность обеих системы и будут отработаны практические действия участников избирательного процесса.