ЦИК объявил конкурс на логотип и слоган для думских выборов
Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Центризбирком России объявил конкурс на создание логотипа и слогана предстоящей избирательной кампании по выборам в Госдуму восьмого созыва.
Участвовать в конкурсе могут студенты-очники и аспиранты российских вузов. Заявки от них будут принимать до 15 апреля по электронной почте.
Онлайн-голосование за победителя из числа финалистов пройдет с 4 по 14 мая.
Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. В этот же день 11 регионах выберут губернаторов, а в 39 субъектах - в региональные парламенты.