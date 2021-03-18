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ЦИК объявил конкурс на логотип и слоган для думских выборов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Центризбирком России объявил конкурс на создание логотипа и слогана предстоящей избирательной кампании по выборам в Госдуму восьмого созыва.

Участвовать в конкурсе могут студенты-очники и аспиранты российских вузов. Заявки от них будут принимать до 15 апреля по электронной почте.

Онлайн-голосование за победителя из числа финалистов пройдет с 4 по 14 мая.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. В этот же день 11 регионах выберут губернаторов, а в 39 субъектах - в региональные парламенты.

Центризбирком Госдума

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