Тренировку онлайн-голосования в РФ проведут с 17 марта по 21 мая

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - ЦИК РФ планирует провести общероссийскую тренировку дистанционного электронного голосования с 17 марта по 21 мая текущего года, онлайн-голосование будет проводиться в течение трех дней - с 12 по 14 мая, сообщил член Центризбиркома Антон Лопатин на заседании в среду.

В постановлении комиссии подтверждается, что общероссийская тренировка с участием избирательных комиссий по использованию ГАС "Выборы" и программно-технического комплекса онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в единый день голосования состоится с 17 марта по 21 мая.

В документе говорится, что подготовительный этап общероссийской тренировки пройдет с 17 марта по 2 апреля 2021 года; основной этап - с 6 апреля по 18 мая текущего года.

Прием заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании пройдет с 21 апреля по 7 мая текущего года, а само голосование - с 8:00 12 мая по 20:00 14 мая 2021 года. Заключительный этап тренировки онлайн-голосования пройдет с 19 по 21 мая, отмечается в постановлении.

Электронное голосование

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму планируется провести в шести регионах страны, в том числе в Москве. В столице голосование будет организовано на разработанной мэрией платформе, в остальных - на платформе, разработанной ЦИК совместно с Минцифры и Ростелекомом.

По словам Памфиловой, общероссийское тестирование системы онлайн-голосования перед выборами 2021 года планируется провести в мае. После его проведения будет принято решение об использовании конкретными регионами этой системы на предстоящих выборах.

Как сообщил зампред ЦИК РФ Николай Булаев "Интерфаксу", комиссия также проведет второе тестирование системы дистанционного электронного голосования ближе к августу текущего года.

В единый день голосования, 19 сентября текущего года в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Госдумы, глав 11 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ.

Впервые электронное голосование через Госуслуги было применено в 2019 году на выборах в Москве и Нижегородской области. В 2020 году эксперимент продлили на довыборах в Госдуму в Курской и Ярославской областях и довыборах муниципальных депутатов в Москве.

В Москве электронное голосование, эксперимент по которому был впервые проведен в трех районах на выборах в Мосгордуму в 2019 году, проходит через портал mos.ru, разработкой системы занимался департамент информационных технологий.