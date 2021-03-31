Систему дистанционного голосования отделят от портала mos.ru

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Московская система Дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая ранее функционировала на базе портала mos.ru, будет выделена в отдельную информационную систему, которая станет еще более защищенной, а развивать и дорабатывать ее для удобства избирателей станет проще, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ Москвы).

"Сейчас ДЭГ - это уже не просто сервис на портале mos.ru, а отдельный масштабный проект. Однако технически он пока остается частью московского портала государственных услуг. Портал сертифицирован, аттестован и соответствует всем требованиям по информационной безопасности, однако для удобства дальнейшего развития ДЭГ с учетом полученного опыта было принято решение выделить его в отдельную информационную систему",- сообщили в пресс-службе.

Там заверили, что "это позволит не только выполнить требования регуляторов по безопасности и отказоустойчивости системы, но и более оперативно дорабатывать ее для удобства пользователей".

"При этом авторизация на ДЭГ будет осуществляться через портал московских городских услуг, таким образом, пользователь не столкнется с неудобствами и ему не придется нигде регистрироваться заново",- отметили в ДИТ Москвы.

В департаменте напомнили, что система ДЭГ в рамках эксперимента использовалась в Москве в 2019 году в ходе выборов депутатов Мосгордумы и была производной от городского портала mos.ru. "Тогда в пилотном режиме онлайн смогли проголосовать жители трех избирательных округов. С этого момента ДЭГ системно развивается и дорабатывается с учетом пожеланий пользователей и требований ЦИК",- сказали в ДИТ.

Если в первом пилотном онлайн-голосовании приняли участие 11,2 тысячи человек, то летом 2020 года в ходе голосования по поправкам в Конституцию - более миллиона, то есть в сто раз больше.

Ранее на портале госзакупок столичный департамент по конкурентной политике разместил тендер на проведение работ по разработке системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) за 269,5 млн рублей. Первым на это обратило внимание издание "МБХ медиа". Заказчиком работ выступает департамент информационных технологий Москвы.

Согласно техническому заданию, система ДЭГ, которую необходимо разработать победителю конкурса, в целом соответствует уже существующей системе, используемой ранее в Москве качестве эксперимента в нескольких голосованиях, в частности, летом прошлого года во время плебисцита по поправкам к Конституции РФ.