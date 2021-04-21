Segezha Group объявила ценовой диапазон размещения акций

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Лесопромышленный холдинг Segezha Group в рамках подготовки к IPO на Московской бирже объявил предварительный ценовой диапазон размещения акций - от 7,75 до 10,25 рубля за бумагу.

"В ходе предложения компания намерена разместить новые акции в объеме до 32,4% от ранее размещенных акций, и привлечь не менее 30 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе холдинга.

Предполагаемая рыночная капитализация Segezha Group исходя из заявленных параметров составит 122,5-152,4 млрд рублей.

Объявленный Segezha Group ценовой коридор близок к оценке, которую в преддверии его объявления дал один из организаторов IPO. 13 апреля источники "Интерфакса" рассказывали, что "ВТБ Капитал" оценил справедливую стоимость лесопромышленного холдинга в 130-160 млрд рублей.

Ожидается, что торги акциями Segezha Group на Мосбирже начнутся с 28 апреля под тикером SGZH.

С 21 апреля компания начинает формирование книги заявок, окончательная цена предложения будет определена по окончании процесса - приблизительно 28 апреля.

В середине апреля компания сообщала, что IPO будет включать предложение акций нового выпуска, а также опцион на доразмещение, который предоставит ПАО АФК "Система" - он составит до 15% от общего количества предлагаемых акций.

Сейчас уставный капитал Segezha Group состоит из 11,94 млрд акций. Компания примерно на 96,9% принадлежит АФК "Система", еще около 2,9% - у CEO Segezha Group Михаила Шамолина, 0,2% - у управляющего партнера АФК Али Узденова.

Если предположить, что Segezha Group проведет IPO по максимально заявленным параметрам (32,4% от всех размещенных акций компании соответствует 3 868 560 000 штукам), то компания может привлечь в ходе размещения от 30 до 39,7 млрд рублей.

Привлеченные в рамках IPO средства компания планирует направить на финансирование инвестпрограммы и оптимизацию долговой нагрузки холдинга.

Если опцион АФК "Система" будет реализован на 100% (580 284 000 акций) по нижней границе ценового диапазона - его объем составит 4,5 млрд рублей, по верхней - 5,9 млрд рублей. После IPO АФК "Система" останется основным акционером Segezha Group.

В январе АФК "Система" сообщала, что готовит лесопромышленный холдинг к IPO в 2021 году при наличии рыночных условий.

Совместными глобальными координаторами и букраннерами предложения выступают J.P. Morgan, UBS и "ВТБ Капитал", совместными букраннерами - Alfa Capital Markets, ГПБ, BofA Securities и "Ренессанс Капитал".

АФК "Система" и сама Segezha берут на себя обязательство lock up сроком на полгода, директора и топ-менеджмент компании - сроком на год.