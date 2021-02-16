Акционеры Segezha одобрили допэмиссию для увеличения вдвое уставного капитала

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Акционеры Segezha Group на внеочередном собрании одобрили увеличение уставного капитала лесопромышленного холдинга путем размещения 11,94 млрд акций по открытой подписке.

Цена размещения дополнительных акций пока не определена.

Из бухгалтерской отчетности компании следует, что на 31 декабря 2020 года уставный капитал компании состоял из 11,94 млрд акций.

Также акционеры Segezha одобрили изменение устава АО, касающиеся его преобразования в публичное общество (в акционерное общество ООО "Группа компаний "Сегежа" было преобразовано в конце декабря 2020 года).

Segezha Group на 98,3% принадлежит АФК "Система", 1,45% холдинга владеет CEO Михаил Шамолин, еще 0,22% - у Али Узденова.

В январе АФК "Система" сообщила, что готовит лесопромышленный холдинг к IPO в 2021 году при наличии рыночных условий. При этом официальных решений о размещении актива на бирже корпорация пока не принимала.

В начале месяца Reuters со ссылкой на источники сообщал, что IPO Segezha может пройти в марте-апреле на "Московской бирже". По данным агентства, в ходе IPO компания рассчитывает привлечь $400-500 млн.