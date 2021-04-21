Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:21Заразились
на 21.04В России 4 727 125+8 271В мире 142 946 244+847 824

Путин поручил обеспечить подготовку тестов в случае новой пандемии за четыре дня

Путин поручил обеспечить подготовку тестов в случае новой пандемии за четыре дня
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному Собранию
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В случае возникновения аналогичной коронавирусу COVID-19 инфекции Россия к 2030 году должна быть готова к разработке тест-систем в течение четырех дней и созданию вакцины в кратчайшие сроки, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В случае появления инфекции такой же опасной, как коронавирус или, может быть, больше, не дай бог, Россия должна быть готова в течение четырех дней разработать собственные тест-системы и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину и приступить к ее массовому производству",- сказал президент в ходе послания Федеральному Собранию в среду.

Кроме того, по его словам, в России "должен быть мощный, надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности", и "мы понимаем теперь, что это такое".

"Нужно обеспечить независимость России в производстве всего спектра вакцин, субстанций для фармацевтики, в том числе лекарств против инфекций, устойчивых к нынешнему поколению антибиотиков. Причем сделать это надо с максимальным использованием российского оборудования и отечественных компонентов", - сказал Путин.

"Эти задачи мы ставим перед собой, и для достижения этих задач определяем период - к 2030 году", - уточнил он.

Хроника 05 – 21 апреля 2021 годаПослание президента
Владимир Путин

Новости по теме

Новости
Послание президента

Путин назвал меры по оздоровлению нации и решению демографических проблем. Обобщение

Путин назвал меры по оздоровлению нации и решению демографических проблем. Обобщение

Первый полк с новыми ракетами "Сармат" встанет на дежурство в 2022 году

Первый полк с новыми ракетами "Сармат" встанет на дежурство в 2022 году
Послание президента

Путин поручил дать возможность иностранцам за четыре дня оформить визу в РФ

Политик Владимир Рыжков задержан в Москве

Политик Владимир Рыжков задержан в Москве
Послание президента

Путин предупредил организаторов провокаций против РФ о последствиях

Послание президента

Беременным женщинам в трудной ситуации будут ежемесячно платить 6 350 руб.

Послание президента

В вузах РФ в ближайшие два года откроют еще 45 тыс. бюджетных мест

В вузах РФ в ближайшие два года откроют еще 45 тыс. бюджетных мест

Большинство кибератак на РФ в 2020 году производилось из США, Китая, Германии и Нидерландов

Послание президента

Путин предложил выплатить для школьников и будущих первоклассников по 10 тыс. руб.

Послание президента

Детям 8-16 лет из неполных семей будут выплачивать 5,6 тыс. руб. в месяц с 1 июля

Детям 8-16 лет из неполных семей будут выплачивать 5,6 тыс. руб. в месяц с 1 июля
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');