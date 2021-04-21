Путин поручил обеспечить подготовку тестов в случае новой пандемии за четыре дня

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному Собранию Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В случае возникновения аналогичной коронавирусу COVID-19 инфекции Россия к 2030 году должна быть готова к разработке тест-систем в течение четырех дней и созданию вакцины в кратчайшие сроки, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В случае появления инфекции такой же опасной, как коронавирус или, может быть, больше, не дай бог, Россия должна быть готова в течение четырех дней разработать собственные тест-системы и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину и приступить к ее массовому производству",- сказал президент в ходе послания Федеральному Собранию в среду.

Кроме того, по его словам, в России "должен быть мощный, надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности", и "мы понимаем теперь, что это такое".

"Нужно обеспечить независимость России в производстве всего спектра вакцин, субстанций для фармацевтики, в том числе лекарств против инфекций, устойчивых к нынешнему поколению антибиотиков. Причем сделать это надо с максимальным использованием российского оборудования и отечественных компонентов", - сказал Путин.

"Эти задачи мы ставим перед собой, и для достижения этих задач определяем период - к 2030 году", - уточнил он.