Мурашко счел возможным создать тест-систему для новой инфекции за четыре дня

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минздрава Михаил Мурашко считает абсолютно реальной идею создания в течение четырех дней российских тест-систем в случае возникновения новых инфекций, подобных коронавирусу.

"За четыре дня разработать тест-систему? Реально. Мы это делаем, сегодня у нас уже такие наработки есть. Разработать и, главное, еще потом утвердить ее специфичность", - сказал Мурашко журналистам по итогам послания президента в среду.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию сообщил, что в случае возникновения аналогичной коронавирусу COVID-19 инфекции Россия к 2030 году должна быть готова к разработке тест-систем в течение четырех дней и созданию вакцины в кратчайшие сроки.

Коллективный иммунитет к коронавирусу будет сформирован в августе

Путин также отметил необходимость сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу и призвал россиян прививаться.

Мурашко заявил, что коллективный иммунитет от коронавируса в РФ планируется сформировать до августа. "Нужно помнить о том, что мы должны сформировать коллективный иммунитет. Нельзя говорить: "Я защищен" или "мой сосед защищен". Нужно, чтобы в целом нация прошла это", - сказал министр.

Информация о числе вакцинированных от COVID-19 россиян станет доступной на следующей неделе, сообщил "Интерфаксу" Мурашко.

В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров уверен, что вакцин от коронавируса будет произведено в достаточном количестве, чтобы к осени достичь коллективного иммунитета у 70% россиян.

"Конечно, хватит", - сказал Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса". При этом, говоря об объемах вакцин, которые будут произведены, он сказал: "Это вопрос к Минздраву, я за производство отвечаю, сколько мне закажут, столько я и поставлю".

С 18 января в России по поручению президента началась массовая вакцинация от коронавируса. В настоящий момент преимущественно используется вакцина "Спутник V", зарегистрированы также вакцины "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

16 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова говорила, что от коронавируса привиты более 8 млн россиян. Разработчик "Спутника V" Александр Гинцбург называл цифру в 10-11 млн вакцинированных. Его заместитель Денис Логунов, ссылаясь на базу, в которой регистрируются вакцинированные, говорил о 3,8 миллионах.