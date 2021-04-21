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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:21Заразились
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Путин поблагодарил россиян за преодоление основных проблем, вызванных пандемией

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин начал оглашение послания Федеральному собрания с благодарностей врачам, ученым, учителям и просто гражданам за усилия и сплоченность, которые позволили преодолеть трудности, вызванные пандемией коронавируса.

Послание президента

Он охарактеризовал начало эпидемии как период высокой неопределенности.

Число заболевших, требовавших срочной госпитализации, постоянно росло, многие больницы были переполнены, сообщалось об угрозах нехватки кислорода, в том числе в реанимациях, напомнил он. Маски и респираторы распределялись в первое время "поштучно", торговые сети создавали запасы продуктов.

Путин признался, что и тогда у него была "твердая уверенность в том, что мы преодолеем все испытания".

По его словам, граждане и общество в 2020 году действовали солидарно, сплотившись, и сумели сыграть на опережение, снизить риски передачи инфекиции, обеспечили людей средствами соцзащиты, увеличили запас инфекционных коек до 80 000 и не допустили худших возможных последствий.

Он упомянул врачей, которые лечили заразившихся коронавирусом, ученых, которые изобрели вакцины, аграриев, которые собрали рекордный урожай, учителей, которые наладили обучение дистанционно, волонтеров и других - всех, кто работал "быстро, качественно и на совесть".

Он призвал сограждан не терять бдительность, беречь себя и своих близких, слушаться врачей и санитарные службы. Он призвал всех россиян сделать прививку, чтобы заблокировать смертельно опасную инфекцию. Он также заявил о необходимости держать под контролем "внешние рубежи и внутренние границы".

По словам президента, в основном его послание будет посвящено внутренним вопросам.

Хроника 05 – 21 апреля 2021 годаПослание президента
Владимир Путин коронавирус

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