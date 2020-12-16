"Сармат" поставят на боевое дежурство под Красноярском в 2022 году

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат" заступит на боевое дежурство в Красноярском крае в 2022 году, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев газете ВС РФ "Красная звезда".

По его словам, в Ужурском ракетном соединении уже начата подготовка к перевооружению.

Ракета "Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Перевооружение планировалось начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии.

Ракету "Сармат" планируют серийно производить на машиностроительном заводе "Красмаш" ("Роскосмос").