Вице-премьер Борисов заявил, что Россия "держит порох сухим"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - На Россию никто не нападает, но в условиях непрекращающегося давления она "держит порох сухим", заявил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.

"Мы свой порох держим сухим, это нормально, мы защищаем свой суверенитет", - сказал он, комментируя слова президента из послания Федеральному Собранию о том, что Россия сама определит "красную линию", за которую не позволит переходить другим странам.

На вопрос, кто нападает на Россию, вице-премьер ответил: "Никто пока не нападает, но цеплять-то цепляют".

Он выразил надежду на то, что предупреждение главы государства отрезвляюще подействует на тех, кто пытается оказать давление на Россию, но не отпугнет зарубежных инвесторов: "Отрезвляюще, как правило, такие заявления влияют на всех, кто пытается зацепить Россию."

Владимир Путин в послании отметил, что "недружественные акции" против России не прекращаются. По его словам, "в некоторых странах завели пренеприличный обычай - по любому поводу, а чаще всего вообще без повода, цеплять Россию - спорт какой-то". Москва на это реагирует сдержанно и даже скромно.

При этом президент предупредил, что организаторы любых провокаций против коренных интересов безопасности России "пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели".

"Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту, а где она будет проходить, мы будет определять в каждом конкретном случае сами", - подчеркнул он.