Киру Ярмыш задержали за твит от 18 апреля

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш, которая находится под домашним арестом, задержали за пост в твиттере от 18 апреля, сообщила "Интерфаксу" адвокат Вероника Полякова.

На ее доверительницу составлвяют протокол по ч.2 ст.20.2 КоАП (организация проведения несогласованной акции). Наказание за это нарушение может составить до десяти суток административного ареста.

Полякова подчеркнула, что Ярмыш не могла призывать через интернет к участию в акции, потому что находится под домашним арестом и ей запрещено использовать интернет и средства связи.

Также 21 апреля в Москве была задержана политик Любовь Соболь, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России иностранным агентом), и бывший депутат Госдумы Владимир Рыжков.

Комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

1 февраля Басманный суд поместил Ярмыш под домашний арест по уголовному делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в столице, так называемому "санитарному делу". По делу также проходят другие сторонники Алексея Навального, муниципальные депутаты, брат Навального Олег и участница Pussy Riot Мария Алехина.