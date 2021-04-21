Политик Владимир Рыжков задержан в Москве
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали в Москве политика и бывшего депутата Госдумы Владимира Рыжкова, сообщил зампред Общественной палаты столицы, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
"Задержан Владимир Рыжков", - написал Венедиктов в твиттере в среду.
Задержан Владимир Рыжков (ОВД Хамовники). Вменяют 20.2 - организацию митинга— Алексей Венедиктов (@aavst) April 21, 2021
По его словам, сейчас политик находится в ОВД "Хамовники". Ему вменяют статью 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" не располагает.