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Политик Владимир Рыжков задержан в Москве

Политик Владимир Рыжков задержан в Москве
Политик Владимир Рыжков
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали в Москве политика и бывшего депутата Госдумы Владимира Рыжкова, сообщил зампред Общественной палаты столицы, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Задержан Владимир Рыжков", - написал Венедиктов в твиттере в среду.

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По его словам, сейчас политик находится в ОВД "Хамовники". Ему вменяют статью 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" не располагает.

Владимир Рыжков Москва

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