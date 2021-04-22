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На учениях в Крыму десантировались более 2 тыс. военнослужащих ВДВ

В высадке десанта задействовали 40 самолетов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Свыше 2 тыс. военнослужащих Воздушно-десантных войск и более 60 единиц военной техники десантированы в четверг в Крыму в ходе учений, сообщили в Минобороны РФ.

"В десантировании было задействовано 40 самолетов Ил-76МД", - говорится в сообщении ведомства. Техника и военнослужащие десантировались с высоты 600 метров при сильном ветре, отметили в Минобороны.

По данным министерства, военно-транспортную авиацию прикрывали истребители Су-27. Операцией управляли с борта самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и воздушного командного пункта Ил-22-СУРТ.

Военные сообщил, что после десантирования на полигоне "Опук" подразделения ВДВ отработали задачи по уничтожению условного противника и захвату объектов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия задействовала в учениях в Крыму более 10 тыс. военных, 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

В военном ведомстве объявили также, что основной этап учения войск Южного военного округа и ВДВ состоится в четверг в Крыму на полигоне "Опук".

Этот полигон находится на удалении 60 километров от Феодосии и в 40 километрах от Керчи. Имеет размеры: по фронту - 30 километров, в глубину - 15 километров.

США и европейские страны выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.

Россия призвала не рассматривать маневры Вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии, они никому не угрожают, заявила 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ограничения на полеты над Крымом и закрытие ряда районов Черного моря

Россия ввела с 20 по 24 апреля временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря, следует из международного извещения для пилотов (NOTAM).

Ранее Россия сообщила, что с 24 апреля по 31 октября иностранные военные корабли и другие суда временно лишатся права мирного прохода через территориальные воды РФ в ряде районов Черного моря.

Как следует из данных бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, это касается акватории вдоль Южного берега Крыма (от Севастополя до Гурзуфа), района у берегов Керченского полуострова (вблизи Опукского природного заповедника) и морского участка к западу от Крыма.

Сообщалось, что в Черное море направлены большие десантные корабли Северного и Балтийского флотов, три артиллерийских и восемь десантных катеров Каспийской флотилии. В Крым на учения переброшены соединения 58-й общевойсковой армии с Северного Кавказа. Кроме того, пресс-служба Черноморского флота сообщала о перебазировании в Крым около 50 боевых самолетов.

Минобороны РФ Крым ВДВ

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