Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:40Заразились
на 20.04В России 4 718 854+8 164В мире 142 098 420+693 422

США призывают власти РФ допустить независимых врачей к Навальному

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - США считают необходимым, чтобы российские власти обеспечили доступ независимых врачей к находящемуся в заключении оппозиционеру Алексею Навальному, заявил во вторник представитель госдепа США Нед Прайс.

"Мы призываем их (власти России - ИФ) немедленно предоставить доступ к необходимой и независимой медицинской помощи", - сказал он на брифинге.

В миреБелый дом предупредил о последствиях для РФ в случае смерти НавальногоЧитать подробнее

Он отметил, что США в связи с ситуацией вокруг Навального изучают возможность задействовать "дополнительные политические средства" "ради обеспечения прав человека в России и в интересах США", и что Вашингтон не будет колебаться в применении таких средств.

Он пояснил, что подобные призывы США озвучивают публично, как в ходе этого брифинга, так и по другим каналам.

По словам Прайса, "у российского правительства не должно быть сомнений в том, что если с Навальным в заключении что-либо случится, то будут последствия".

Навальный с середины марта находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

В региональном управлении ФСИН 19 апреля сообщили, что Навальный переведен в стационар областной больницы для осужденных на территории колонии, где он отбывает наказание. УФСИН сообщило, что состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт.

США РФ Алексей Навальный Нед Прайс

Новости по теме

Новости

Зеленский предложил Путину встречу в Донбассе

Apple выпустила iPhone в фиолетовом цвете

Apple выпустила iPhone в фиолетовом цвете

Что произошло за день: вторник, 20 апреля

МИД РФ заявил о готовности ответить на любые враждебные действия Праги

В Чехии заявили, что не объявляли Петрова и Боширова в розыск

В Чехии заявили, что не объявляли Петрова и Боширова в розыск
Пандемия коронавируса

Черногория отменила все ограничения для туристов из России

Черногория отменила все ограничения для туристов из России

Аргентина произвела первую партию "Спутника V"

Глава МИД Чехии заявил о готовности выслать всех российских дипломатов

В ЕС запущен первый суперкомпьютер мирового класса

ФРГ, Дания и Финляндия подняли истребители из-за Ту-160 над Балтикой

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');