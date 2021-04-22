Судьям упраздненного Уставного суда Петербурга выплатят 3,5 млн рублей

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Судьям ликвидируемого Уставного суда Петербурга выплатятв в общей сложности около 3,5 млн компенсаций, сообщил на пленарном заседании городского ЗакСобрания депутат от "Единой России" Денис Четырбок. Он уточнил, что в суде перед упразднением оставалось всего четыре судьи.

Компенсации выплатят из средств, выделенных из бюджета на содержание Уставного суда в 2021 году, добавил депутат.

"В связи с тем, что суд проработает до 1 июля, все выплаты будут сделаны за счет тех средств, которые и так уже заложены. Более того, еще останется часть средств, которые вернутся в бюджет", - продолжил единоросс.

В Уставном суде Петербурга сейчас заседают судьи Игорь Тимофеев, Марина Матвеева и Антонина Шевченко, председатель суда - Наталья Гуцан. В связи с упразднением суда им, по городскому закону, полагается компенсация из бюджета.

30 марта Уставный суд Петербурга вынес свое последнее решение. Упразднение региональных уставных и конституционных судов - следствие принятых поправок в Конституцию, которые не включили их в судебную систему. Соответствующий закон был принят в конце 2020 года.

Уставный суд Санкт-Петербурга был создан в 2000 году для толкования городского устава. Решения этого суда считались окончательными и не подлежали пересмотру иными судами. Гуцан руководила Уставным судом с декабря 2007 по ноябрь 2011 года и с 2012 года до сего момента.