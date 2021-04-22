РФ не намерена сворачивать сотрудничество с Советом Европы из-за Навального

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Россия не намерена сворачивать сотрудничество с Советом Европы из-за резолюции ПАСЕ по делу оппозиционера Алексея Навального, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Россия не собирается реагировать на истеричные призывы и не приемлет диктата в отношении выполнения судебных вердиктов (...) Однако мы также не собираемся идти на провокации и хлопать дверью в Совете Европы из-за кейса блогера. Слишком много чести", - сказал Слуцкий, его цитирует в четверг пресс-служба комитета.

По словам депутата, до тех пор, пока высшее руководство России не примет иное решение о членстве в организации, российские парламентарии продолжат работу в ПАСЕ. "Надеемся, что здравый смысл и правда рано или поздно восторжествуют", - сказал Слуцкий.

ПАСЕ ранее в четверг приняла резолюцию с призывом к РФ вернуть свободу Навальному до 7 июня 2021 года, когда состоится заседание Комитета министров Совета Европы. В Госдуме сразу заявили, что Москва не собирается выполнять резолюцию ПАСЕ.