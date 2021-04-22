Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:35Заразились
на 22.04В России 4 736 121+8 996В мире 143 842 820+889 975

Глава МИД Франции предупредил Москву об ответственности за Навального

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Если Алексей Навальный умрет в заключении, Евросоюз призовет к ответственности "за эту драму" руководство России и введет новые антироссийские санкции, заявил телеканалу France 2 глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан, отвечая на соответствующий вопрос.

Он выразил надежду, что до этого не дойдет.

Министр назвал "невыносимо ожесточенным" преследование российского оппозиционера. Он напомнил, что с Навальным случилось за последний год и отметил, что сейчас есть угроза его жизни, передает France-Ouest. Он также напомнил, что ЕС в октябре единодушно ввел санкции из-за Навального.

По словам ле Дриана, в отношениях с Россией возникли проблемы по трем направлениям: это преследование Навального, наращивание российского военного присутствия на границе с Украиной и "вмешательство" в дела европейских демократий. Он добавил, что при этом Россия остается соседом ЕС и с ней нужно "продолжать вести диалог".

"Я не считаю, что у России есть стремление вести военные действия против Украины, - сказал французский министр. - Но факт массивного наращивания военного присутствия у Украины, на границе с Донбассом, представляет риск: может произойти инцидент, возникнуть конфликтная ситуация".

22 апреля омбудсмен Татьяна Москалькова в ответе генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич сообщила, что условия содержания Навального и медицинская помощь ему соответствуют международным стандартам. Фактов грубого обращения с ним не установлено, его восьмичасовой сон никто не прерывает, хотя сотрудники колонии обязаны контролировать его присутствие на месте, с начала голодовки он находится под контролем врачей.

Франция МИД Алексей Навальный Украина Евросоюз

Новости по теме

Новости

ПАСЕ потребовала освободить Навального до 7 июня

Швейцария начала расследование против Credit Suisse в связи с Archegos

Швейцария начала расследование против Credit Suisse в связи с Archegos

Саммит НАТО в 2021 году состоится 14 июня

В Индии за сутки выявили почти 315 тысяч случаев COVID-19

В Индии за сутки выявили почти 315 тысяч случаев COVID-19
Пандемия коронавируса

В мире от COVID из 143,5 млн заразившихся умерли более 3 млн человек

Пандемия коронавируса

В Мексике и Польше обнаружены поддельные вакцины Pfizer

В Мексике и Польше обнаружены поддельные вакцины Pfizer

Что случилось этой ночью: четверг, 22 апреля

WSJ узнала о намерении Байдена признать геноцид армян в Османской империи

WSJ узнала о намерении Байдена признать геноцид армян в Османской империи

Фигурантам дела о заговоре против Лукашенко предъявлено обвинение

Фигурантам дела о заговоре против Лукашенко предъявлено обвинение
Пандемия коронавируса

Полиция Берлина разогнала демонстрацию противников COVID-ограничений

Полиция Берлина разогнала демонстрацию противников COVID-ограничений
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');