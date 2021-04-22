Глава МИД Франции предупредил Москву об ответственности за Навального

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Если Алексей Навальный умрет в заключении, Евросоюз призовет к ответственности "за эту драму" руководство России и введет новые антироссийские санкции, заявил телеканалу France 2 глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан, отвечая на соответствующий вопрос.

Он выразил надежду, что до этого не дойдет.

Министр назвал "невыносимо ожесточенным" преследование российского оппозиционера. Он напомнил, что с Навальным случилось за последний год и отметил, что сейчас есть угроза его жизни, передает France-Ouest. Он также напомнил, что ЕС в октябре единодушно ввел санкции из-за Навального.

По словам ле Дриана, в отношениях с Россией возникли проблемы по трем направлениям: это преследование Навального, наращивание российского военного присутствия на границе с Украиной и "вмешательство" в дела европейских демократий. Он добавил, что при этом Россия остается соседом ЕС и с ней нужно "продолжать вести диалог".

"Я не считаю, что у России есть стремление вести военные действия против Украины, - сказал французский министр. - Но факт массивного наращивания военного присутствия у Украины, на границе с Донбассом, представляет риск: может произойти инцидент, возникнуть конфликтная ситуация".

22 апреля омбудсмен Татьяна Москалькова в ответе генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич сообщила, что условия содержания Навального и медицинская помощь ему соответствуют международным стандартам. Фактов грубого обращения с ним не установлено, его восьмичасовой сон никто не прерывает, хотя сотрудники колонии обязаны контролировать его присутствие на месте, с начала голодовки он находится под контролем врачей.