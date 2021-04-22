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ПАСЕ потребовала освободить Навального до 7 июня

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с призывом к руководству России освободить политика Алексея Навального 7 июня 2021 года. Резолюцию поддержали 105 человек, 26 проголосовали против и 11 воздержались.

В проекте резолюции, который в начале недели был опубликован на сайте ассамблеи, говорилось. что ПАСЕ призывает освободить Навального до следующего заседания комитета министров Совета Европы по теме прав человека, которое запланировано на 7-9 июня 2021 года.

ПАСЕ также призвала Москву до освобождения Навального "предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь и обеспечить полное соблюдение его прав", включая обследование врачами по его выбору.

"Здоровье господина Навального значительно ухудшилось во время его содержания под стражей, и что это, возможно, является нарушением запрета на бесчеловечное обращение или наказание", - говорится в резолюции. В тексте указывается и на возможные нарушения в случае с Навальным Европейской конвенции о правах человека.

Комитет по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ в резолюции предложил "пригласить комитет по предупреждению пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (КПП) посетить место содержания под стражей господина Навального", а также "призывает Российскую Федерацию незамедлительно разрешить публикацию любого отчета по результатам такого посещения".

Весенняя сессия ПАСЕ начала работу 19 апреля. Российская делегация принимает в ней участие в дистанционном формате. Сообщалось, что ПАСЕ обсудит ситуацию с Навальным на срочных дебатах на основании отчета депутата Жака Мера, который беседовал с российским оппозиционером еще до его отъезда из Берлина в Москву 17 января. Также предполагалось, что ассамблея примет резолюцию, проект которой был обнародован 20 апреля.

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что Россия эту резолюцию выполнять не будет: "резолюция носит рекомендательный характер - вот пусть и рекомендуют".

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович в понедельник вновь призвала власти России освободить Навального, "а также незамедлительно предоставить ему полный доступ к медицинской помощи в свете серьезного ухудшения его здоровья".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 апреля заявил, что "состояние здоровья осужденных и заключенных на территории РФ не может и не должно быть темой для интереса" представителей других государств. На следующий день вопрос о будущей резолюции ПАСЕ он переадресовал ФСИН, а жалобы и сомнения о нарушениях прав или законов он рекомендовал направлять в российскую прокуратуру.

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ПАСЕ Алексей Навальный Совет Европы Дуня Миятович Петр Толстой Дмитрий Песков

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