Москалькова выступила против выхода России из Совета Европы

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступает за продолжение членства РФ в Совете Европы и подчеркивает важность диалога с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

"Очень острая идет дискуссия по поводу нашего присутствия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и дальнейшей судьбы наших взаимоотношений. Я - сторонник максимально глубокого диалога и продолжения членства России в Совете Европы, но невозможно воспринимать (замечания) без ответной реакции", - сказала Москалькова на открытии программы курсов повышения квалификации Европейского учебного института и Совета Европы в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).

"Очень важно, что мы в диалоге с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) и воспринимаем те замечания, которые высказываются в наш адрес", - отмечает омбудсмен.

По ее словам, двойные стандарты и политизированность в сфере прав человека ощущается все чаще и чаще. "Мы видим это по тем запросам, а иногда и жесткой постановке вопроса по поводу митингов у нас и митингов во Франции, привлечение ответственности и содержания под стражей в России и других государствах и по многим другим политическим темам", - сказала Москалькова.

Омбудсмен выразила надежду на понимание и равное отношение ко всем членам Совета Европы "по болевым и развивающимся моментам".

Россия и Совет Европы

Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года. Через два года Москва ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека. С момента вступления в Совет Европы в России, в частности, был введен мораторий на смертную казнь, появился институт омбудсменов, начал работать суд присяжных.

Весной 2021 года на фоне планов ПАСЕ принять жесткую резолюцию в отношении России с призывом вернуть свободу российскому оппозиционеру Алексею Навальному в России обострилась дискуссия о возможности выхода страны из Совета Европы.

"Может быть и стоит принять такое решение", - сказал в начале апреля председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, задавшись вопросом, зачем России быть в составе Совета Европы "мальчиками для битья".

Вместе с тем позднее Слуцкий заявил, что Россия не намерена сворачивать сотрудничество с Советом Европы из-за резолюции ПАСЕ по делу Навального: "Мы не собираемся идти на провокации и хлопать дверью в Совете Европы из-за кейса блогера". По словам депутата, до тех пор, пока высшее руководство России не примет иное решение о членстве в организации, российские парламентарии продолжат работу в ПАСЕ.

В то же время в Госдуме сразу заявили, что Москва не собирается выполнять резолюцию ПАСЕ по Навальному.