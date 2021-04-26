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Суд приостановил работу ФБК и штабов Навального

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приостановил деятельность Фонда борьбы с коррупцией (Минюст признал организацию иноагентом) и "Штабов Навального" до рассмотрения иска Мосгорпрокуратуры об их запрете за экстремизм.

"Судья Мосгорсуда Вячеслав Полыга одобрил ходатайство столичной прокуратуры и приостановил деятельность "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) и штабов политика Алексея Навального до решения по иску об экстремизме", - сообщил в Telegram адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов, который представляет организации в суде.

В пресс-службе Мосгорсуда "Интерфаксу" сообщили, что подготовка по делу будет продолжена 29 апреля.

Надзорное ведомство 16 апреля подало в суд административный иск о признании экстремистскими организаций ФБК"ФЗПГ" (Фонд защиты прав граждан, тоже признан иноагентом) и "Штабы Навального" "в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности".

20 апреля в прокуратуре Москвы уточнили, что будут добиваться ликвидации и запрета деятельности всех трех организаций.

Суд рассматривает иск в закрытом режиме. На 26 апреля была назначена досудебная подготовка по делу.

Ранее в прокуратуре Москвы заявили, ссылаясь на результаты проверки, что "под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

"Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", - установила проверка. - При этом этими структурами осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной".

Минюст включил ФБК в реестр НКО-иноагентов 9 октября 2019 года после того, как в ходе проверки столичное управление ведомства выявило несколько денежных траншей, поступивших в ФБК из Испании и США на сумму более 140 тысяч рублей. В ФБК отрицают факт иностранного финансирования и отмечали, что деньги из-за границы поступили на заблокированные счета и их было нельзя вернуть. Организация безуспешно пыталась добиться отмены этого статуса.

Летом 2020 года Навальный объявил о ликвидации фонда как юридического лица, и переносе его на другое юридическое наименование. Новое формальное наименование - некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан" (ФЗПГ). Штабы Навального существуют в большинстве российских регионов.

Мосгорсуд ФБК Алексей Навальный Иван Павлов Вячеслав Полыга

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