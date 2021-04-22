В АТОР подтвердили незначительность роста цен в отелях Крыма и Кубани

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Тотального повышения цен на размещение в гостиницах Крыма и Краснодарского края после закрытия Турции не произошло, были только единичные случаи взвинчивания расценок, заявила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"По поводу цен проводилось совещание в Совете Федерации с привлечением ФАС, гостиничных ассоциаций и авиакомпаний, и мы можем сказать, что тотального среднерыночного повышения цен на майские праздники не зафиксировано. Были единичные случаи, практически все они стали публичными, это не более 10-15 случаев на курортах Краснодарского края и Крыма, когда объекты сразу после закрытия Турции подняли цены", - сказала она.

"Если смотреть общую среднерыночную цену по данным на 8 апреля и после 15 апреля, то рост составил не более 1,5-2%. Это совершенно не то повышение цен, при котором можно говорить о каком-то злоупотреблении ситуацией", - заявила Ломидзе.

Авиасообщение с Турцией закрыто с 15 апреля по 1 июня. 14 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в СМИ пишут о резком росте цен на российских курортах. Она призвала профильный комитет палаты и ФАС взять ситуацию на контроль.

Совещание по проблеме в Совфеде прошло 19 апреля. Там президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин заявил, что большинство трех- и четырехзвездочных гостиниц в Краснодарском крае и Крыму подняли цены в среднем на 20-30%, в других регионах размещение подешевело на 15-40% относительно 2019 года. По его оценке, цены растут в пределах нормы, и расценки отельеров отражают увеличение их затрат с учетом подорожания продуктов и расходов на санитарно-эпидемиологические требования.

В ФАС в тот же день заявили, что в подорожании расценок отелей Крыма и Кубани не выявлено картельного сговора или недобросовестного поведения и что оно связано только с возросшим спросом на конкурентном рынке.