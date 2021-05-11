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Эксперт предрек Крыму потерю части туристов после пандемии из-за цен

Эксперт предрек Крыму потерю части туристов после пандемии из-за цен
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Некоторые туристические объекты Крыма необоснованно подняли цены в этом сезоне, что может сказаться на общем имидже курорта и привести к потере регионом довольно большого числа туристов, считает председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.

"Некоторые объекты спекулятивно очень серьезно подняли цены, от чего мы не становимся привлекательнее. Я переживаю, что когда уйдет "ковидный" период, мы потеряем достаточно большое количество туристов, так как сейчас зарабатываем на рейтинг дорогого курорта, в некоторых случаях - необоснованно дорогого", - сказал Маковей "Интерфаксу".

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Рост тарифов в крупных отелях эксперт объяснил динамическим ценообразованием: стоимость автоматически увеличивается на последние свободные номера. Повлиять на эту ситуацию могло бы развитие конкуренции, так как Крыму остро не хватает гостиниц трех-пяти звезд, добавил собеседник агентства.

Глава ассоциации также обратил внимание на цены в магазинах Крыма: стоимость некоторых продуктов в два раза выше, чем в крупных сибирских городах, это касается даже фруктов и овощей. Со ссылкой на отельеров он сообщил и о повышении стоимости аренды земли.

Итоги турпотока на майские праздники власти Крыма пока не подвели. Прогнозировалось, что полуостров примет около 1 млн гостей - втрое больше, чем за аналогичный период "доковидного" 2019 года.

Маковей выразил сомнение, что удалось достичь этого прогнозного показателя. По его словам, в этом году туристов было действительно больше, но не везде. Традиционно высокая загрузка отмечалась на юге полуострова - в Ялте и Алуште, на востоке и западе - в Евпатории, Саках, Феодосии, Судаке - всплеска не было, а в поселках было "так же печально, как и в прошлом году".

Как сообщалось, аэропорт Симферополя с 1 по 10 мая обслужил 190 тыс. человек - на 68% больше показателей аналогичного периода 2019 года. Трафик на Крымском мосту в майские праздники вырос на 12,6% - до 170 тыс. автомобилей в оба направления.

Крым Сергей Маковей

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