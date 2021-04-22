Слуцкий назвал провокацией высылку дипломатов из Словакии

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал провокационным решение властей Словакии выслать трех российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

"России придется ответить и на эти провокационные действия Словакии, причем быстро и адекватно", - сказал он журналистам в четверг.

В российской дипмиссии в Праге "Интерфаксу" заявили, что решение словацких властей "трудно расценить иначе как шаг, противоречащий исторически добрым отношениям между народами наших стран".

В четверг агентство Bloomberg со ссылкой на премьера Словакии Эдуарда Хегера сообщило, что Братислава высылает троих работников посольства России.

Ранее глава МИД Словакии Иван Корчок заявлял, что страна предпримет действия в поддержку Чехии, которая выслала 18 российских дипломатов, обвинив российскую сторону в причастности ко взрыву на военном складе во Врбетице.

В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 дипломатов Чехии. После этого глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил послу России в Праге Александру Змеевскому, что решение российской стороны осложнило работу посольства. Чехия потребовала вернуть своих дипломатов в представительство в Москве.

В четверг Кулганек заявил, что Россия не выполнила требование и теперь должна вывезти из Праги еще 63 сотрудников своего посольства для того, чтобы численность сотрудников в дипломатических представительствах сравнялась.