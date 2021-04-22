Словакия вышлет троих сотрудников посольства РФ

Фото: Игорь Шамшин/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Братислава высылает троих работников посольства России. Об этом сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на премьера Словакии Эдуарда Хегера.

"Словакия высылает троих сотрудников российского посольства", - приводит агентство слова Хегера.

По словам премьера, у российских дипломатов есть семь дней на то, чтобы покинуть страну.

Словацкие СМИ поясняют, что данное решение – реакция Братиславы на обострение отношений между Россией и Чехией.

Ранее в четверг глава МИД Чехии Якуб Кулганек сообщил, что Чехия решила уравнять число представителей персонала в посольстве России в Чехии до уровня представительства в чешском посольстве в Москве.

По его словам, "решение вступает в силу с сегодняшнего дня".

Кулганек уточнил, что посольство России в Праге должно сократить число своего персонала до конца мая.