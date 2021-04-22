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Глава МИД Чехии призвал Россию вывезти из Праги еще 63 дипломатов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Прагу должны будут покинуть 63 сотрудника российского посольства, сообщает в четверг чешское телевидение со ссылкой на главу МИД Чехии Якуба Кулганека.

Министр пояснил, что эта мера позволит перейти к "строгому паритету" в том, что касается численности персонала в посольствах Чехии и России.

По его словам, в посольстве России в Праге и в посольстве Чехии в Москве в итоге должны будут остаться по семь дипломатов и по 25 технических и административных сотрудников.

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