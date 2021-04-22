РЖД отметили скачок спроса на южные курорты РФ после закрытия Турции

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) отмечает рост спроса на поездки на юг РФ после закрытия авиасообщения с Турцией, сообщил журналистам заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.

"Закрыли Турцию. У нас резко подросло сразу количество отправленных на юг пассажиров. Я не говорю, что хорошо, что закрыли Турцию, но мы понимаем, что люди должны где-то летом отдохнуть, и Черноморское побережье - это основное место, где люди могут отдыхать", - сказал Пегов.

Россия с 15 апреля по 1 июня закрыла авиасообщение с Турцией из-за ухудшения там ситуации с заболеваемостью COVID-19. По данным Ассоциации туроператоров России, на этот период путевки в Турцию купили около 600 тыс. человек.