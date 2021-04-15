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Ростуризм сообщил о 50 тыс. организованных туристов из РФ в Турции

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Турции по состоянию на 15 апреля отдыхают около 50 тыс. организованных туристов из России, в Танзании - около 4 тыс., туроператоры с четверга начали отправлять за ними пустые самолеты, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Что касается текущей ситуации с возвращением наших граждан из Турции и Танзании. Наша ключевая задача - чтобы люди спокойно, как и планировали, возвращались домой. Мы на связи со всеми ключевыми туроператорами. Всего, по нашим данным, в Турции по линии туроператоров находится около 50 тыс. человек, в Танзании - около 4 тыс. Все они планово возвращаются в Россию после окончания отдыха", - сказала она журналистам в четверг.

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По словам Догузовой, Ростуризм следит за ситуацией и в случае необходимости будет принимать оперативные решения.

"На согласовании сейчас находится субсидия туроператорам за возвратные рейсы: чтобы вернуть планово всех своих туристов, туроператоры с сегодняшнего дня отправляют в Турцию и Танзанию пустые самолеты", - добавила она.

По словам главы Ростуризма, еще около 50 тыс. туристов отправились в Турцию и Танзанию самостоятельно, на регулярных рейсах российских и международных авиакомпаний. Причем часть из них полетели в Турцию через третьи страны.

"Накануне возник целый ряд сложностей - начали отменятся рейсы иностранных авиакомпаний. Росавиация оперативно отработала этот вопрос, и на данный момент мы видим, что обратные рейсы уже появляются в расписаниях на вылет из Турции. По данному вопросу мы координируемся с Росавиацией и МИД России. Ко всем самостоятельным путешественникам просьба отслеживать информацию на сайтах авиакомпаний, где были куплены билеты", - подчеркнула Догузова.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в этих странах.

Зарина Догузова Ростуризм Турция Танзания

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