Для Сахалинского госуниверситета построят общежития за 2,8 млрд рублей

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Комплекс общежитий стоимостью 2,8 млрд рублей, рассчитанных на 1,5 тыс. студентов Сахалинского государственного университета, возведут в Южно-Сахалинске на проспекте Победы, сообщает пресс-служба областного правительства в пятницу.

Минобрнауки РФ в ближайшее время определит механизм финансирования, а власти региона окажут необходимую поддержку при строительстве - об этом договорились в четверг на рабочем совещании глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и сахалинский губернатор Валерий Лимаренко. Они подписали соответствующий протокол в рамках, стартовавших в четверг в Москве Дней открытых дверей Сахалинской области для инвесторов.

"Мы, безусловно, заинтересованы в скорейшем решении вопроса. Поэтому настроены на тесное и постоянное сотрудничество, как с министерством, так и с нашим университетом. Студенты должны проживать не только в безопасных, но и комфортных условиях, и наша общая задача - обеспечить это", - цитирует пресс-служба слова Лимаренко.

По данным пресс-службы, согласно предварительным расчетам, площадь общежитий составит около 29 тыс. квадратных метров, общая стоимость строительных работ оценивается в 2,8 млрд рублей.

По существующим общежитиям вуза Лимаренко и Фальков договорились, что если они будут признаны непригодными для использования, федеральное министерство примет решение об их сносе, участки земли под ними передадут в собственность региона. Областное правительство, в свою очередь, обязуется оказывать содействие в предоставлении помещений для временного размещения всех нуждающихся в проживании студентов до тех пор, пока не построят новые общежития. Областная власть также окажет социальную поддержку студентам, которые арендуют жилье, в размере до 12,7 тыс. рублей в месяц.

Как сообщалось, 26 марта текущего года в одном из общежитий СахГУ от удара электрическим током погибли двое студентов 18 и 19 лет. По данным местных СМИ, электротравму один из студентов получил, когда мылся в душе, товарищ попытался его спасти и тоже погиб.

28 марта арестован директор департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса СахГУ, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). 6 апреля по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть) следователи предъявили обвинение руководителю вуза, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Всех студентов СахГУ после трагического происшествия отправили домой на дистанционное обучение для полного обследования общежитий вуза и их ремонта. В вузе объявили режим ЧС.

С 15 апреля студентов постепенно возвращают на очную форму обучения, размещая их в общежитиях региональных техникумов и колледжей, в социальных учреждениях, в гостиницах и хостелах.

После трагического происшествия в местных СМИ и в соцсетях студенты СахГУ разместили многочисленные фото и видео состояния общежитий университета, в которых они проживали - грибок, плесень, оголенные провода, ветхая сантехника, дыры в полах, облезлые стены в туалетах и в душевых, тараканы.