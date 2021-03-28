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Сотрудник Сахалинского госуниверситета арестован после гибели студентов

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Руководителю одного из подразделений сахалинского вуза, в общежитии которого от удара током погибли двое студентов, предъявили обвинение, сообщает в воскресенье пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

Как отмечается, обвинение предъявлено по части 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Обвиняемому - директору Департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса Сахалинского госуниверситета - суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, вина директора департамента заключается в том, что он не обеспечил безопасность студентов, проживающих в общежитии - зная о том, что электроводонагреватели там установлены с нарушениями, а электропроводка небезопасна, не принял мер для устранения нарушений.

Как сообщалось, после гибели студентов было возбуждено еще одно дело - по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть).

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Трагедия произошла 26 марта около трех часов утра местного времени в одном из общежитий СахГУ. От удара электрическим током погибли двое студентов 18 и 19 лет. По данным местных СМИ, электротравму один из студентов получил, когда мылся в душе, товарищ попытался его спасти и тоже погиб.

На Сахалине губернатор региона Валерий Лимаренко распорядился выплатить компенсации семьям погибших студентов.

Сахалин СахГУ СКР

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