Сахалинский госуниверситет возвращается к очному обучению

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Студентов Сахалинского государственного университета с 15 апреля начали возвращать к очному обучению после трагического происшествия 26 марта, когда в общежитии вуза от удара током погибли двое студентов, сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник.

"С 15 апреля студенты СахГУ начали возвращаться к очному обучению. За парты сели обучающиеся первых и выпускных курсов институтов и колледжей, а также студенты очно-заочной формы обучения. Выбор курсов связан с особенностями организации образовательного процесса. На первом этапе к привычной форме обучения вернутся около 1,2 тыс. студентов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, руководство университета формирует расписание до конца учебного года таким образом, чтобы перейти к смешанному обучению - в очном и дистанционном форматах одновременно.

Обучающихся начали размещать в одном из хостелов областного центра, сообщает пресс-служба. Со следующей недели студентам предоставят места в Доме ветеранов Южно-Сахалинска. Студентам, обучающимся на бюджетной основе, которые решат снимать жилье, областные власти будут предоставлять ежемесячную компенсацию в размере до 6,2 тыс. рублей.

Как сообщалось, 26 марта в одном из общежитий СахГУ от удара электрическим током погибли двое студентов 18 и 19 лет. По данным местных СМИ, электротравму один из студентов получил, когда мылся в душе, товарищ попытался его спасти и тоже погиб.

28 марта был арестован директор департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса СахГУ, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). 6 апреля по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть) следователи предъявили обвинение руководителю вуза, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Всех студентов СахГУ после трагического происшествия отправили домой на дистанционное обучение для полного обследования общежитий вуза и их ремонта. В вузе объявили режим ЧС. Правительство региона ведет переговоры с Министерством науки и высшего образования РФ по поводу строительства в Южно-Сахалинске общежития для СахГУ.

После трагического происшествия в местных СМИ и в соцсетях студенты СахГУ разместили многочисленные фото и видео состояния общежитий университета, в которых они проживали - грибок, плесень, оголенные провода, ветхая сантехника, дыры в полах, облезлые стены в туалетах и в душевых, тараканы.