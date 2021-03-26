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СКР по Сахалинской области заявил о гибели двоих студентов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства гибели двоих студентов одного из высших учебных заведений в Южно-Сахалинске, которых обнаружили мертвыми утром в пятницу в общежитии, сообщает пресс-служба следственного управления (СУ) СКР по области.

"Погибших молодых людей в возрасте 18 и 19 лет обнаружили в одной из секций общежития учебного заведения, расположенного по ул. Крюкова в г. Южно-Сахалинске утром 26 марта 2021 года. По предварительным данным, причиной смерти могла явиться электротравма", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть).

По данным местных СМИ, электротравму один из студентов студент получил, когда мылся, из-за короткого замыкания электропроводки титана. Товарищ попытался его спасти и тоже погиб.

Пресс-служба сообщила, что на данный момент устанавливаются причина и обстоятельства смерти студентов. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц учебного заведения, ответственных за безопасность работы электрооборудования.

Прокуратура также проводит свою проверку по факту гибели студентов - на место происшествия выехали заместитель прокурора области Максим Попов и прокурор Южно-Сахалинска Антон Коленченко, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Сахалинская область

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