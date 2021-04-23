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Муравьевский парк пострадал от пожара в Приамурье

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Муравьевский парк устойчивого природопользования в Амурской области, который является местом гнездования более 200 видов птиц, в том числе занесенных в Красную книгу РФ, пострадал от пожара.

"Установлено, что возгорание произошло 22 апреля в дневное время, огонь ликвидирован ночью 23 апреля. В результате пожара пострадало более 250 га национального парка. Для выяснения причин и обстоятельств происшествия на место пожара выехали работники прокуратуры Тамбовского района", - сообщает прокуратура Амурской области.

Прокуратура намерена оценить насколько земли парка были подготовлены к пожароопасному периоду, а также степень оперативности тушения пожара.

Муравьевский парк устойчивого природопользования был образован в 1994 году на территории Муравьевского заказника регионального значения, созданного в 1967 году. Муравьевский заказник является водно-болотным угодьем международного значения. Эта территория играет важную роль как место остановок и гнездования многих водоплавающих и околоводных видов птиц.

Амурская область

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