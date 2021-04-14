Вблизи Хоперского заповедника загорелась сухая трава на площади 200 га

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание сухой растительности рядом с Хоперским заповедником в Воронежской области. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пожарной службе Новохоперского района.

По словам собеседника агентства, в настоящее время площадь пожара, который возник накануне вечером, составляет более 200 га. "Горит территория как вблизи заповедника, так частично и сам заповедник. Локализации пожара пока нет. Обстановку осложняет сильный ветер", - сказал он.

Погибших и пострадавших нет.

В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщает, что для дежурства на территории Воронежской области с аэродрома "Жуковский" вылетел вертолет Ка-32 авиационно-спасательного центра МЧС. Кроме того, в случае ухудшения обстановки возможно привлечение самолета Бе-200ЧС МЧС в течение двух часов.

Сложная пожароопасная обстановка возникла на территории Воронежской области во вторник.

За прошедшие сутки пожарные подразделения совершили около 150 выездов. По состоянию на утро среды новых очагов нет, устраняются прежние возгорания.

Ранее сообщалось, что во вторник природный пожар добрался до жилых домов в селе Мечетка Воронежской области, горели шесть жилых и шесть нежилых домов. Пожар ликвидирован, сведения о пострадавших не поступали. На базе сельского дома культуры организован пункт временного размещения для лиц, чьи дома уничтожены огнем. Прокуратура и Следственный комитет по факту пожара проводят проверку.

Спасатели также локализовали один из ландшафтных пожаров вблизи окраины Воронежа на площади 8 га. В настоящее время на окраине Воронежа продолжает действовать еще один ландшафтный пожар в районе населенного пункта Масловка, за больницей №8. Для тушения привлечен пожарный поезд.