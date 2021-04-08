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Появление в лесах "черных лесорубов" приравняют к незаконной вырубке

Появление в лесах "черных лесорубов" приравняют к незаконной вырубке
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Правительство намерено приравнять само лишь появление "черных лесорубов" в лесах к незаконной добыче древесины, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Продолжаем работу по декриминализации отрасли. Теперь даже появление в лесу "черных лесорубов" с соответствующей техникой будет приравниваться к заготовке древесины. Им не удастся уйти от административной ответственности", - заявил он на заседании правительства в четверг.

Кроме того, по словам премьера, правительство уточнит полномочия природоохранных ведомств по защите особо охраняемых территорий от пожаров.

"Таких заповедников, заказников и национальных парков в России более двухсот. Обнаружить и вовремя потушить там огонь – задача непростая, без поддержки авиации не обойтись", - пояснил Мишустин.

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Он отметил, что наиболее сложная ситуация по опыту прошлых лет складываются в Иркутской области и Бурятии.

"Чтобы повысить эффективность борьбы с пожарами на Байкале дополняем полномочия Рослесхоза. Агентство будет отвечать за выполнение авиационных работ по охране лесов на этой территории", - сказал Мишустин.

"Мы также устанавливаем нормы, которые будут стимулировать развитие биржевых торгов по древесине", - добавил премьер.

Лесные пожары в Красноярском крае

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Михаил Мишустин Рослесхоз Иркутская область Бурятия Байкал

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