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Доступ в заповедник "Утриш" закроют с 12 апреля из-за угрозы пожаров

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Власти Анапы вводят на территории государственного заповедника "Утриш" особый противопожарный режим, доступ отдыхающих будет ограничен. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации курорта.

Особый противопожарный режим вводится в Супсехском сельском округе с 12 апреля. Следовательно, закрывается доступ и в заповедник "Утриш". Исключение составят службы, имеющие право там находиться, а также организованные экскурсионные группы.

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Решение принято на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. По словам мэра Анапы, которые приводит пресс-служба, муниципальные власти максимально сконцентрируют усилия на проведении противопожарных мероприятий.

Ведется патрулирование территории, мониторинг берега с морской акватории, расставлены фотоловушки, в планах – использовать для контроля обстановки беспилотные летательные аппараты.

В связи с тем, что границы заповедника "Утриш" расширены, для его охраны потребуются дополнительные меры. Это, в частности, установка постов со стороны населенных пунктов Большой и Малый Утриш, чтобы предотвратить незаконное проникновение на территорию, создание в заповеднике добровольной пожарной дружины.

Государственный природный заповедник "Утриш", расположенный на полуострове Абрау, был образован в 2010 году. Общая площадь природного комплекса составит 11 тыс. 338,76 га, включая земли водного фонда – 1 тыс. 428,43 га.

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Заповедник – одно из немногих в России мест произрастания можжевелово-фисташковых редколесий, а также ключевое место обитания черепахи Никольского. Экосистема "Утриша" представлена сухими восточно-средиземноморскими субтропиками с большим числом эндемиков и реликтов, сохранившимся с третичного периода.

В августе прошлого года на территории заповедника произошел крупный природный пожар. Из зоны бедствия были эвакуированы около 1 тыс. отдыхающих. Площадь, пройденная огнем, составила 130 га. По одной из версий, причиной возгорания является несоблюдение мер пожарной безопасности отдыхающими.

Краснодарский край Анапа Утриш

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