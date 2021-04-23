Пятеро сотрудников посольства Польши в РФ объявлены персона нон грата

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Россия объявила пятерых сотрудников посольства Польши в РФ персона нон грата, заявили в МИД России.

Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до исхода дня 15 мая 2021 года.

В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что это решение принято исходя из принципа взаимности и в качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов.

В МИД РФ отмечают, что послу Польши в Москве Кшиштофу Краевскому в ходе визита на Смоленскую площадь был выражен "решительный протест по поводу необоснованного объявления троих сотрудников посольства РФ в Польше персона нон грата "под абсурдным предлогом выражения солидарности с Соединенными Штатами Америки, голословно утверждающими о причастности Российской Федерации к неким кибератакам на территории своей страны".

На Смоленской площади сочли этот шаг Варшавы очередным подтверждением того, что Польша сознательно реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение двусторонних отношений с РФ. В российском министерстве констатируют, что на протяжении последних лет контакты Польши с Россией были фактически заморожены: "развернута позорная война с советскими памятниками, осуществляются попытки торпедирования российских энергетических проектов, проводится широкомасштабная антироссийская информационная кампания, фальсифицируется история, бесконечно продлеваются антироссийские санкции Запада".

15 апреля Варшава объявила трех российских дипломатов персона нон-грата. В заявлении, распространенном МИД Польши, говорилось, что основанием для этого решения было "совершение этими людьми действий, не соответствующих статусу дипломата и вредящих Польше".

"Польша выражает полную солидарность с решениями, предпринятыми Соединенными Штатами 15 апреля 2021 года касательно их политики по отношению к России. Совместно принятые и согласованные союзниками решения являются наиболее правильным ответом на враждебные действия Российской Федерации", - подчеркивалось в заявлении.

Упомянутые Варшавой действия США касаются новых санкций Вашингтона против РФ: 15 апреля власти США приняли решение выслать из дипломатической миссии РФ в Вашингтоне 10 ее сотрудников.