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Страны Балтии вышлют в общей сложности четырех российских дипломатов

Страны Балтии вышлют в общей сложности четырех российских дипломатов
Российский флаг на здании посольства РФ в Таллине
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Власти трех стран Балтии приняли решение выслать в общей сложности четырех дипломатов РФ, сообщает в пятницу Bloomberg.

"Три страны Балтии вышлют в общей сложности четырех российских дипломатов", - пишет агентство.

По данным западных СМИ, Литва вышлет двух дипломатов, а остальные два покинут Латвию и Эстонию. Такое решение балтийские страны приняли на фоне обострения отношений между РФ и Чехией.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

19 апреля власти Чехии на фоне этого скандала объявили о решении исключить "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы".

Накануне Словакия сообщила, что из солидарности с Прагой высылает трех сотрудников посольства РФ.

Россия Эстония Литва Латвия

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