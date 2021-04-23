В РАН заявили о возможности РФ производить до 150 млн доз COVID-вакцин в год

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Имеющиеся в России мощности позволяют производить в год до 150 млн доз трех зарегистрированных вакцин от коронавируса, сообщил вице-президент РАН, академик Владимир Чехонин.

"Три имеющееся у нас вакцины позволяют нам получать сегодня порядка 100-150 млн доз вакцин в год", - сообщил Чехонин в пятницу в ходе "круглого стола" думского комитета по охране здоровья на тему: "Развитие медицинской науки в Российской Федерации. Законодательное регулирование".

По его словам, разрабатываемая в настоящий момент в РФ вакцина от коронавируса в виде кисломолочного продукта может производиться в значительно больших объемах, но этот препарат пока еще находится в фазе доклинических исследований.

В РФ имеется три зарегистрированных вакцины от коронавируса: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

18 января в России по поручению президента началась массовая вакцинация от коронавируса. В настоящий момент применяется в основном препарат "Спутник V", в начале апреля в регионы начала поступать "ЭпиВакКорона", ожидается подключение к вакцинации "КовиВака".