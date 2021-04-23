Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:19Заразились
на 23.04В России 4 744 961+8 840В мире 144 742 652+899 832

В РАН заявили о возможности РФ производить до 150 млн доз COVID-вакцин в год

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Имеющиеся в России мощности позволяют производить в год до 150 млн доз трех зарегистрированных вакцин от коронавируса, сообщил вице-президент РАН, академик Владимир Чехонин.

"Три имеющееся у нас вакцины позволяют нам получать сегодня порядка 100-150 млн доз вакцин в год", - сообщил Чехонин в пятницу в ходе "круглого стола" думского комитета по охране здоровья на тему: "Развитие медицинской науки в Российской Федерации. Законодательное регулирование".

По его словам, разрабатываемая в настоящий момент в РФ вакцина от коронавируса в виде кисломолочного продукта может производиться в значительно больших объемах, но этот препарат пока еще находится в фазе доклинических исследований.

В РФ имеется три зарегистрированных вакцины от коронавируса: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

18 января в России по поручению президента началась массовая вакцинация от коронавируса. В настоящий момент применяется в основном препарат "Спутник V", в начале апреля в регионы начала поступать "ЭпиВакКорона", ожидается подключение к вакцинации "КовиВака".

Хроника коронавируса. Апрель.

21
В Мексике число скончавшихся от COVID-19 превысило 213,5 тысяч человек. На фото: пиньята в виде коронавируса в одном из магазинов Мехико.21 апреля. В Чили с начала пандемии жертвами COVID-19 стали более 25 тысяч человек.19 апреля. Власти индийской столицы Нью-Дели ввели в городе полный локдаун до 26 апреля. В городе началась четвертая волна пандемии. Последнее время в Дели выявляют около 25 тыс. новых случаев заражения каждый день.16 апреля. В немецком Харбурге проходит кампания по информированию граждан о ситуации с коронавирусом.15 апреля. На Филиппинах наблюдается самый большой рост случаев COVID-19 с начала пандемии, многие пациенты вынуждены находиться дома, не получая жизненно необходимой помощи из-за переполненных больниц и повышая риск заражения членов семьи.14 апреля. Во время священного для мусульман месяца Рамадан в мечетях Дубая сохраняются основные меры профилактики коронавируса.13 апреля. В Англии открылись спортивные залы, салоны красоты, парикмахерские, бассейны, библиотеки, зоопарки, парки развлечений и рестораны.12 апреля. Подземные переходы и другие общественные пространства в Варшаве дезинфицируют водой с высоким содержанием озона.11 апреля. Жители столицы Парагвая наблюдают за футбольным турниром.9 апреля. В дрезденском кинотеатре "Schauburg" открыли центр экспресс-тестирования на COVID-19.7 апреля. Напротив британского парламента в Лондоне появился стихийный мемориал жертвам пандемии.6 апреля. Итальянская полиция на вертолетах патрулирует Ливорно во время трехдневного карантина.5 апреля. Ежедневное число случаев заболевания COVID-19 в Индии выросло на 103 558, что является самым большим суточным приростом в стране.2 апреля. Вакцинация населения против COVID-19 на стадионе имени Паскуаля Герреро в городе Кали, Колумбия.1 апреля. Палестинский медицинский работник отдыхает в клинике ближневосточного агентства ООН в городе Газа.1 апреля. Сотрудники скорой помощи везут пациента с COVID-19 в государственную больницу Base Publico Hospital в Бразилиа.1 апреля. Вакцинация людей старше 75 лет препаратом Pfizer-BioNTech началась в Южной Корее. 1 апреля. Калифорния ослабила карантинные ограничения.1 апреля. Работа госпиталя для пациентов с COVID-19 в экспоцентре "Сокольники" в Москве. 1 апреля. В индийском штате Западная Бенгалия зарегистрировано 982 новых случая заболевания COVID-19 и 2 случая смерти.1 апреля. Подготовка избирательных участков накануне досрочного голосования на выборах мэра Сеула.
В Мексике число скончавшихся от COVID-19 превысило 213,5 тысяч человек. На фото: пиньята в виде коронавируса в одном из магазинов Мехико.
Хроника 09 января 2020 года – 23 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Владимир Чехонин РАН Коронавирус

Новости по теме

Новости

Каир объявил о полном возобновлении авиасообщения с Россией

Каир объявил о полном возобновлении авиасообщения с Россией
Пандемия коронавируса

Голикова сообщила о росте заболеваемости COVID в семи регионах

Путин решил объявить нерабочими дни между майскими праздниками

Доцент МАИ приговорен к 20 годам колонии за госизмену

Доцент МАИ приговорен к 20 годам колонии за госизмену

Неподтвержденные доходы чиновников в РФ за год выросли втрое

Неподтвержденные доходы чиновников в РФ за год выросли втрое

Прокуроры проверят структуры "Роскосмоса" на предмет исполнения ГОЗ

Пятеро сотрудников посольства Польши в РФ объявлены персона нон грата

Пятеро сотрудников посольства Польши в РФ объявлены персона нон грата

ФСБ раскрыла ячейку "Хизб ут-Тахрир", действовавшую в двух регионах РФ

ФСБ раскрыла ячейку "Хизб ут-Тахрир", действовавшую в двух регионах РФ

Двое погибли при крушении легкомоторного самолета в Иркутской области

Академик РАН оштрафован за репост о протестной акции

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');