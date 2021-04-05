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В регионы РФ направили первую крупную партию "ЭпиВакКороны"

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Первые 230 тыс. комплектов вакцины "ЭпиВакКорона" направлены в 40 регионов РФ, этого достаточно для вакцинации порядка четверти миллиона граждан, сообщил Роспотребнадзор.

"Первая крупная партия вакцины "ЭпиВакКорона" направлена в регионы 5 апреля, более 230 тысяч комплектов вакцины "ЭпиВакКорона" направлены в более чем 40 субъектов РФ", - сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в понедельник.

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Препарат поставляет в регионы холдинг "Ростеха" "Нацимбио", уточняется в сообщении.

"ЭпиВакКорона" была зарегистрирована 13 октября 2020 года, это второй препарат от COVID-19. Он разработан российскими учеными в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора.

В ноябре 2020 года начались пострегистрационные испытания вакцины.

По данным Роспотребнадзора, в начале февраля завершились пострегистрационные испытания вакцины на добровольцах старше 60 лет, нежелательных реакций не выявлено. Продолжаются исследования на 3 тыс. добровольцев старше 18 лет, они, в том числе, участвуют в исследовании эпидемиологической эффективности вакцины.

В марте гендиректор "Вектора" Ринат Максютов заявлял, что с начала года выпущено более 860 тыс. доз "ЭпиВакКороны", в апреле планируется выпустить 1,5 млн доз, в мае - 3 млн, а с июня производство будет доведено до 5 млн доз вакцины в месяц.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 05 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
ЭпиВакКорона Роспотребнадзор Коронавирус

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