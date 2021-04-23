Путин и Зеленский не будут обсуждать тему Крыма

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский не будут обсуждать тему Крыма при возможной встрече. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин будет разговаривать с Зеленским только о двусторонних отношениях, а по теме Крыма нечего обсуждать. Так Песков ответил на вопрос о том, о чем оба президента могут говорить на возможной встрече.

Зеленский 20 апреля предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса. Президент Украины указал, что его страна готова бороться за мир дипломатическим путем и в то же время готовится себя защищать. В ответ глава РФ заявил о возможности провести переговоры о двусторонних отношениях в любое время в Москве.

"Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы, безусловно, можем только сожалеть. Если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать", - добавил Путин. Он отметил, что если Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то, в первую очередь, должен встретиться с руководителями ЛНР и ДНР. Путин указал, что Россия является третьей страной в этом вопросе.