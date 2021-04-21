Президенту РФ доложили о предложении Зеленского о встрече в Донбассе

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президенту РФ Владимиру Путину доложено о предложении его украинского коллеги Владимира Зеленского о встрече в Донбассе, но он вряд ли успел с ним ознакомиться из-за подготовки послания Федеральному Собранию, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президенту об этом было оперативно доложено, но я пока что не уверен, что у него было время, чтобы ознакомиться. Большую часть этой ночи он работал над текстом послания. Если у него найдется время ознакомиться, то так или иначе, про это будет доложено", - сказал он в интервью "Комсомольской правде".

Песков также сказал, что для встречи Путина с Зеленским должны быть определенные предпосылки. При этом пресс-секретарь отметил, что Кремль в последнее время не получал официальных запросов от украинского лидера о встрече с президентом РФ.

Накануне Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса. В видеообращении, распространенном во вторник, 20 апреля, он заявил, что на заседании политических советников "Нормандской четверки" 19 апреля прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения, чтобы максимально прояснить ситуацию. "Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", - заявил он, обращаясь к президенту РФ.

Зеленский отметил, что Украина готова бороться за мир дипломатическим путем и в то же время готовится себя защищать. "Хочет ли войны Украина? Нет. Готова ли она к ней? Да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда. Наш принцип простой - Украина не начинает войну первой, но всегда стоит до последнего", - сказал президент.

США и европейские страны ранее выразили обеспокоенность в связи с усилением военной группировки в Крыму и перемещением российских войск рядом с границей с Украиной. Вашингтон отмечал, что Россия сосредотачивает там больше войск, чем в 2014 году. В МИД РФ призывали не рассматривать маневры Вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии, и заверили, что они никому не угрожают.