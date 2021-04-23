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Украина предложила Нетаньяху стать посредником в переговорах с РФ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Украинские власти предложили премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах Киева с Москвой, сообщил украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук.

Дипломат объяснил в эфире израильского телеканала i24NEWS, что такое решение обусловлено тем, что Нетаньяху имеет хорошие отношения и с президентом Украины Владимиром Зеленским, и с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Рад сообщить, что премьер-министр не сказал "нет". Он заявил, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот, он продемонстрировал свой интерес и желание помочь", - сказал Корнийчук.

Накануне Нетаньяху выступил за расширение сотрудничества с Украиной.

"Я уверен, что Израиль и Украина продолжат тесно работать вместе, искать новые пути расширения дружбы между нашими странами для дальнейшего продвижения кооперации во всех сферах общих интересов", - говорилось в письме Нетаньяху, адресованному президенту Украины.

Украина Израиль РФ Беньямину Нетаньяху

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