В Великом Устюге сгорел деревянный Дом Казанкова

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Великом Устюге в ночь на среду сгорел деревянный двухэтажный особняк "Дом Казанкова", объект культурного наследия регионального значения, сообщили в управлении МЧС по Вологодской области.

Пожар заметили проезжавшие мимо в полночь сотрудники ГИБДД. На тот момент горело заднее крыльцо здания. Когда подъехали пожарные, у дома уже горели крыша и стены. В 00:15 пожар локализовали, в 01:35 потушили, к 4:00 - ликвидировали последствия.

Огонь полностью уничтожил кровлю дома, внешнюю и внутреннюю отделку, отметили в МЧС. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Здание 1917 года постройки было расселено и пустовало.

Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин допустил, что это мог быть поджог.

"По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц или поджог. Пострадавших и погибших нет", - написал он в фейсбуке.