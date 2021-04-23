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Экс-министра Абызова положили в больницу при "Матросской тишине"

У бывшего чиновника пневмония, коронавирус пока не подтвержден, заявили в ОНК

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Бывшего министра открытого правительства РФ Михаила Абызова отправили в больницу при "Матросской тишине" из СИЗО "Лефортово" с пневмонией, его состояние стабильное, сообщила "Интерфаксу" член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ольга Дружинина.

"Абызов сейчас в "Матросской тишине", состояние стабильное. Его привезли с пневмонией, коронавирус пока не подтвержден", - сказала Дружинина.

По ее словам, другому обвиняемому, находящемуся в "Лефортово", бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который также был госпитализирован с подозрением на коронавирус, стало лучше.

"Он еще не поправился, но состояние улучшается", - сказала член ОНК.

Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года. Экс-министру предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ, в том числе в организации преступного сообщества, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности, коммерческом подкупе.

Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске.

По версии следствия, хабаровский экс-губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах.

Михаил Абызов Ольга Дружинина ОНК Лефортово Москва Матросская тишина Сергей Фургал Хабаровский край

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